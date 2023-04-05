В Краснодаре промоют 24 км сетей водоснабжения с 10 по 12 апреля Фото: krd.ru

В Краснодаре промоют 24 км сетей водоснабжения. Работы проведут с 10 по 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что очистка поможет улучшить качество питьевой воды. Во время работы с 8:00 10 апреля до 12:00 12 апреля возможно снижение давления на сетях в Прикубанском, Центральном, Западном округах и частном секторе Славянского микрорайона.

Перебои с подачей воды возможны в Музыкальном микрорайоне, по улицам Заполярной, 35/1 - 35/12, 37/1 - 37/3, 39/1 - 39/7, Морской, 43, 45, Гаражной, 71, Азовской, 17 и переулку Мирном, 16.

Специалисты промывают сети водоснабжения гидропневматическим способом. Так, в систему под высоким давлением подают воду со сжатым воздухом. Поток воды разрушает отложения на трубах и вымывает их.

Отмечается, что с начала года в Краснодаре промыли свыше 73 км сетей водоснабжения.

- До конца 2023 года планируется промыть еще более 300 км сетей, - уточнили в пресс-службе мэрии.