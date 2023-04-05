Постоять за штурвалом виртуального морского судна, научиться вязать узлы и определиться с профессией

Фото: пресс-служба ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова

Традиционные Дни открытых дверей для будущих мореплавателей теперь проходят по-новому. В 2023-м руководство ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова решило организовывать встречи для абитуриентов и их родителей в каждом из двух колледжей вуза. Первым стал Морской.

Для участия в мероприятии заранее зарегистрировались более 250 человек. Встреча с ребятами и их родителями проходила в актовом зале Морского колледжа. Начальник колледжа - Андрей Сидоренко – подробно рассказал о процессе обучения, научной базе, бытовых условиях, строгой дисциплине и очень посоветовал подтянуть английский язык, без знания которого будет сложно строить карьеру.

Заботливые родители получили ответы на все вопросы о поступлении и дальнейшем проживании ребят на территории вуза, а так же о прохождении практики и возможностях будущего трудоустройства. Юное поколение больше интересовали экскурсии по тренажерному центру и судомеханическому факультету университета. Именно там после поступления им предстоит осваивать устройства, выполнять задачи на тренажерах ходового мостика, машинно-котельного отделения, в классах навигации и лоции, гидрометеорологии и медицинской подготовки.

По десяти дисциплинам можно было пройти короткие мастер-классы. А на спортивной площадке курсанты вуза продемонстрировали собственные спортивные достижения. Особое настроение происходящему придал музыкальный ансамбль «Морские котики». Информационный обзор редакции