Мэрия Краснодара объяснила запущенное состояние подземного перехода у Чистяковской рощи

Подземные переходы снова в запущенном состоянии Фото: Мария ЧАЛАЯ

Подземный переход напротив главного входа в Чистяковскую рощу по улице Колхозной снова разрушен. Все стены разрисованы граффити, а на полу лежат груды мусора.

- По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на подземном пешеходном переходе ведутся ремонтные работы. В связи с ухудшением погодных условий, работы приостановлены, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что мусор вывезут в ближайшее время, а работы возобновят после наступления хорошей погоды.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что администрация Краснодара отреагировала на замечания жителей по состоянию подземных переходов.