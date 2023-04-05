Более 300 учреждений Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 300 учреждений Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время в проекте участвуют 138 домов культуры и клубов, 60 музеев и галерей, 50 кинотеатров, 32 концертные площадки. Кроме того, к программе присоединились 26 театров, 11 образовательных организаций и 11 библиотек.

Отмечается, что Кубань занимает седьмое место в стране по количеству учреждений, участвующих в проекте. Всего в регионе оформили свыше 290 тысяч карт. Перечень мероприятий, которые можно посетить по ним, размещен на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».

Напомним, проект «Пушкинская карта» реализуют с 1 сентября 2021 года. В настоящее время номинал карты составляет пять тысяч рублей.