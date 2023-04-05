Водитель сбил инспектора ДПС и протащил по земле более 20 метров Фото: t.me/gibdd123region

На Кубани осудят водителя, протащившего по земле сотрудника ДПС. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в январе 2023 года в Тихорецке. В тот вечер 25-летний водитель проезжал по улице Ленинградской. При этом мужчина опасно маневрировал. Заметившие автомобиль сотрудники ДПС попытались остановить водителя. Но он не отреагировал и проехал мимо правоохранителей. Тогда полицейские устроили погоню за нарушителем.

На пересечении с улицей Октябрьской он остановился на красный сигнал светофора. К машине подбежал один из инспекторов ДПС и открыл водительскую дверь.

- В этот момент злоумышленник, желая скрыться и воспрепятствовать законным требованиям представителя власти, привел автомобиль в движение, в результате чего сбил полицейского с ног и проволок его по дорожному полотну более 20 метров, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

При этом пострадавший сотрудник ДПС смог натянуть рычаг ручного тормоза и остановить автомобиль.

Отмечается, что задержанный водитель полностью признал вину. Во время расследования мужчина находился под домашним арестом, срок которого продлили до заседания суда.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.