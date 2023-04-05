Выставка современного искусства пройдет в Краснодаре 16 апреля Фото: vk.com/artsouth2017

Выставка современного искусства состоится в Краснодаре 16 апреля. Экспозиция «КОСМОС» пройдет на двух площадках.

Организатором выставки выступает творческий Союз Art South Group. Участникам представят работы авторов киберреальности из Краснодара, Ростова на Дону, Москвы, Санкт Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, электронную музыку DJs и electro project Краснодара, видео Арт от Мультимедиа секции Творческий союз художников России и РГУ им. Косыгина.

Кроме того, зрителям покажут театральные постановки, живопись и графику, фотографии 30-ти кубанских художников на тему космоса и бесконечности Вселенной. Для участников также организуют мастер классы, лекции, ярмарку Hand Made с керамикой, одеждой и украшениями.

Уточняется, что выставка современного искусства пройдет с 14:00 до 21:00 в «Кроп Арене» по улице Путевой, 5/1 2 и в «Одном Театре» по улице Коммунаров 268 лит. B.