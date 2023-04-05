Более 350 тысяч цветов высадят на клумбах Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Более 350 тысяч цветов высадят на клумбах Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы, в частности, проведут в парках, скверах, на бульварах, разделительных полосах и развязках улиц. Всего цветы высадят на 198 объектах. Уточняется, что при необходимости специалисты проведут работы по восстановлению и уходу.

Перед высадкой цветов в городе подбирают цветовые схемы клумб. Так, в 2022 году их сочетали с бутонами розового, белого и фиолетового цветов.

- Это в основном двухлетники, которые были высажены осенью, - сказал директор Центра озеленения и экологии Евгений Вечерка. - Специалисты комбинируют несколько типов насаждений, получая в результате гармонично сформированное пространство. Высота растений подобрана с учетом их декоративного вида.

Например, на многих клумбах при высадке используют специальные сорта низкорослых тюльпанов. Они сочетаются с виолами и не закрывают их.

Напомним, цветы в Краснодаре высаживают при стабильно теплой погоде. Уже в середине апреля на клумбах можно заметить виолу. А перед майскими праздниками распускаются тюльпаны – их луковицы высаживают осенью.