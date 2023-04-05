Мужчина и женщина заключили фиктивный брак ради временной прописки Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани иностранец фиктивно расписался с женщиной ради временной прописки в стране. Брак признали недействительным.

Все произошло в Красноармейском районе. Так, местная жительница и гражданин Таджикистана зарегистрировали брак. Но при проверке прокуратуры выяснилось, что мужчина и женщина не планировали создавать семью. Они расписались для получения гражданином республики разрешения на временное проживание в России в упрощенном порядке.

- Прокурор Красноармейского района направил в суд исковое заявление о признании заключенного брака недействительным, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.