Обвиняемого задержали в 2022 году Фото из архива КП

Жителя Краснодара осудят за убийство 10-летней давности. Расследование преступления, которое произошло в марте 2013 года, завершено.

В тот день в гаражном кооперативе по улице Старокубанской нашли тело 36-летнего таксиста. У мужчины обнаружили три огнестрельных ранения. Машина водителя была припаркована в нескольких километрах. Следователи завели уголовное дело, но подозреваемого в то время не задержали.

Установить мужчину, который причастен к преступлению, удалось в 2022 году.

- В результате проведенных следственных действий, в том числе путем получения у операторов сотовой связи сведений о телефонных соединениях и проведения их анализа, сотрудникам ведомства удалось определить круг лиц, перемещавшихся на такси по заданному маршруту, и вычислить фигуранта, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Собранные доказательства помогли задержать 42-летнего подозреваемого. Как установило следствие, мужчина и его знакомый вызвали такси. Но оплатить поездку не смогли, из-за чего между таксистом и клиентами возникла ссора. Мужчины начали драться прямо в салоне авто.

- Со слов обвиняемого, в ходе конфликта водитель достал имевшийся при нем пистолет, но знакомый фигуранта смог его выбить из рук таксиста, в результате чего огнестрельное оружие упало на пол заднего ряда сидений, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Тогда обвиняемый взял пистолет и три раза выстрелил в таксиста. После мужчина и его знакомый оттащили тело к гаражам, перегнали машину на другую улицу и выбросили пистолет в мусорный бак.

Сейчас расследование дела завершено. Материалы передали в суд.

- В отношении знакомого обвиняемого, совершившего укрывательство преступления, было принято процессуальное решение по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью в 2019 году, - уточнили в пресс-службе ведомства.