В Краснодаре пьяный мужчина поджег машину из мести родителям возлюбленной

Мужчину задержали

В Краснодаре пьяный мужчина поджег иномарку. Полицейские задержали местного жителя.

С заявлением в полицию обратилась владелица иномарки. Женщина рассказала, что ночью автомобиль Renault, припаркованный во дворе дома по улице Труда, сгорел. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Как выяснилось, машину поджег 56-летний местный житель.

Подозреваемый перелез через забор и поджег авто Фото: t.me/mvd23krasnodar

- Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор на территорию частного домовладения, облил бензином припаркованный автомобиль, поджег его и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Свой поступок он объяснил тем, что хотел отомстить родителям возлюбленной. Они запрещали мужчине общаться с их дочерью.

На краснодарца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.