Сильный ливень обещают в Сочи 6 апреля

На курорте пойдет дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдельных районах Сочи обещают сильный ливень. Погода испортится к утру 6 апреля. Дождь будет идти до конца четверга.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, возможен подъем уровня воды в реке. В связи с этим туристам и местным жителям рекомендуется воздержаться от отдыха у воды. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.