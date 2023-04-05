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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:21

Сильный ливень обещают в Сочи 6 апреля

Все службы переведены в усиленный режим работы
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте пойдет дождь

На курорте пойдет дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдельных районах Сочи обещают сильный ливень. Погода испортится к утру 6 апреля. Дождь будет идти до конца четверга.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, возможен подъем уровня воды в реке. В связи с этим туристам и местным жителям рекомендуется воздержаться от отдыха у воды. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.