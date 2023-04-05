Халатность к состоянию прибора учета обернулась долгом в полмиллиона рублей

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Центральный районный суд Оренбурга удовлетворил иск «ТНС энерго Кубань» к предпринимательнице из Темрюкского района о долге за безучетное потребление электроэнергии.

Началось все летом 2021 года, когда собственница заключила договор энергоснабжения, не проверив состояние электросчетчика недвижимости, оставшегося от предыдущего владельца. Через месяц сотрудники сетевой компании во время проверки прибора учета выявили нарушение целостности пломбы и зафиксировали безучетное потребление. Владелице начислили задолженность в размере полумиллиона рублей, которую она отказалась оплачивать. Энергетики были вынуждены обратиться в суд.

Суд признал, что порядок проверки правильности использования электроэнергии сетевой организацией был соблюден, и потребитель при покупке объекта должен был убедиться в исправности приборов учета. Теперь новая собственница должна выплатить долг в размере 456 тысяч рублей.

«ТНС энерго Кубань» напоминает, что ответственность за сохранность счетчика и установленных пломб по закону возложена на потребителя, если электросчетчик установлен в пределах его зоны ответственности. В случае выявления энергетиками неисправности их технического состояния, а также подключения в обход счетчика, сетевой организацией составляется акт безучетного потребления и производится перерасчет за электроэнергию из расчета мощности за последние полгода. Начисления могут составлять от сотен тысяч до миллионов рублей.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо регулярно проводить осмотр прибора учета и пломб. В случае нарушения их целостности нужно немедленно обращаться с заявлением к гарантирующему поставщику. Также при покупке недвижимости необходимо убедиться в отсутствии претензий энергокомпании к состоянию электросчетчика.