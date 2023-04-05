Протяженность участка - 900 метров Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Бургасскую. Специалисты обновляют участок протяженностью 900 метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт проводят на отрезке от улицы Айвазовского до улицы Старокубанской. Дорожники уже сняли старый асфальт и в ближайшее время уложат новый слой. Кроме того, на участке отремонтируют по необходимости тротуары, нанесут разметку и установят знаки.

Отмечается, что обновляемая улица ведет к школе №6 и детсаду №124.

- Это дорога, по которой каждый день ходят дети, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. - Наша задача - создавать условия, чтобы они могли делать это без препятствий.

Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре ремонтируют улицы Таманскую, Спортивную, Кавказскую, Первомайскую, Думенко, Толбухина, Димитрова, Орджоникидзе, Чернышевского и другие.