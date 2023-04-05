Общественный транспорт начали готовить к лету в Сочи

Каждый день на дороги выходят более 800 единиц общественного транспорта.

В Сочи начали готовить общественный транспорт к летнему сезону. Рабочие восстанавливают поврежденные кузова автобусов и маршруток. Также на транспорте меняют детали, которые попали под воздействие коррозии.

- Специалисты выполняют лакокрасочные работы и обшивку сидений. Также проверяется система охлаждения двигателей, топливная система, электрооборудование и система кондиционирования, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего на курорте 124 маршрутов. Каждый день на дороги выходят более 800 единиц общественного транспорта.