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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:43

Общественный транспорт начали готовить к лету в Сочи

На курорте автобусы ходят по 124 маршрутам
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Каждый день на дороги выходят более 800 единиц общественного транспорта.

Каждый день на дороги выходят более 800 единиц общественного транспорта.

В Сочи начали готовить общественный транспорт к летнему сезону. Рабочие восстанавливают поврежденные кузова автобусов и маршруток. Также на транспорте меняют детали, которые попали под воздействие коррозии.

- Специалисты выполняют лакокрасочные работы и обшивку сидений. Также проверяется система охлаждения двигателей, топливная система, электрооборудование и система кондиционирования, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего на курорте 124 маршрутов. Каждый день на дороги выходят более 800 единиц общественного транспорта.