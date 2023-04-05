На участке трассы «Славянск-на-Кубани – Крымск» ввели реверс из-за просевшей дороги Фото: t.me/police_snk

На участке трассы «Славянск-на-Кубани – Крымск» ввели реверс из-за просевшей дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Славянскому району.

- На 5 км +700 метров автомобильной дороги «Славянск-на-Кубани - Крымск» на мостовом сооружении образовалась просадка дорожного полотна, - сообщили в ОМВД муниципалитета.

Уточняется, что на участке дороги установили временные дорожные знаки и светофор. Водителей просят выбирать альтернативные пути. Это поможет избежать пробок.