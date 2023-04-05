Полиция проводит проверку после драки аниматоров с прохожим в Сочи

По словам аниматоров, прохожий начал ругаться и агрессивно себя вести Фото: кадр из видео

В Сочи полиция организовала проверку после драки аниматоров с прохожим в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло накануне, 4 апреля, в одном из парков курорта. В полицию обратились двое молодых людей. Аниматоры сообщили, что к ним подошел неадекватный прохожий и, ругаясь, начал угрожать и агрессивно себя вести.

Момент происшествия успели заснять на видео другие прохожие. На кадрах видно, как между аниматорами и мужчиной завязывается драка. Один из молодых людей в костюме и прохожий падают на землю. Тем временем потасовку пытаются разнять другие посетители парка.

- Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.