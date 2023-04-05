На специализированной выставке в Краснодаре расскажут о подвигах героев СВО

Фото: исторический парк «Россия — моя история»

В краснодарском историческом парке «Россия — моя история» 6 апреля откроется выставка «Герои спецоперации в графических новеллах» (6+).

Мультимедийная выставка будет работать в исторических парках 24 городов России, начиная от Владивостока и заканчивая Краснодаром. Ее создатели — университет «Синергия» и Российской общество «Знание».

Как сообщили организаторы, интерактивная выставка состоит из 20 новелл, каждая из которых посвящена подвигу конкретного участника специальной военной операции. Экспозиция будет располагаться в залах, посвященных истории второй половины XX века.

В частности, посетитель узнает о полковнике Андрее Фроленкове, подразделение под командованием которого без боя заняло Чернобыльскую АС. Также будет представлена новелла, посвященная Владимиру Жоге. Он пожертвовал собой ради спасения жителей Волновахи.

Также на выставке будет представлена история летчика-аса из Краснодарского края Виктора Дудина, нанесшего значительный урон силам противника. За уничтожение вражеских системы ПВО, ракетного комплекса и трех истребителей Виктор Дудин был удостоен звания Героя России. Кстати, он стал первым летчиком, получившим «Золотую звезду» в ходе СВО.

- Такие проекты, как «Герои спецоперации», помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине. Для этого и был запущен сайт героиспецоперации.рф. Сами новеллы мы уже передали во многие российские школы для классных часов и «уроков о важном, — рассказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Выставка в историческом парке «Россия — моя история» продлится до 28 мая. Вход на экспозицию платный.