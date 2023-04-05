Жителя Краснодара подозревают в убийстве жены ножом

Подозреваемого задержали Фото из архива КП

В Краснодаре завели уголовное дело на 57-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла вечером 4 апреля в квартире в многоэтажке по улице Бабушкина. По данным следствия, пьяный мужчина поссорился со своей 54-летней супругой.

- В ходе ссоры подозреваемый ножом нанес не менее трех ударов в область головы и шеи женщины. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия в короткий промежуток времени, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

После мужчина, поняв, что произошло, сообщил обо всем сыну. Тот вызвал на место скорую и полицию. Правоохранители задержали подозреваемого в квартире. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.

- Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен полный комплекс судебных экспертиз, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.