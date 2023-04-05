Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани5 апреля 2023 15:04

В Геленджике выделят участок под строительство колумбария

Это произойдет после санитарно-эпидемиологической оценки территории
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике построят колумбарий

В Геленджике построят колумбарий

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Геленджике выделят участок под строительство колумбария. Это произойдет после проверки некоторых факторов.

- Формирование земельного участка возможно после: санитарно-эпидемиологической оценки территории, категории земли. Также санитарно-защитной зоны, образуемой от колумбария, - сообщили в МЦУ Геленджика.

Уточняется, что для курорта также планируется выделить новый участок для кладбища рядом с существующим. Он будет находиться в районе села Марьина Роща.

Кроме того, генеральным планом выделены территории для размещения новых кладбищ во всех сельских округах в зонах специального назначения.