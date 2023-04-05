Сбер на Кубани отправил на переработку около 22 тонн вторсырья

Переработка вторсырья. Фото: пресс-службы "Сбербанка"

Сотрудники Краснодарского отделения Сбербанка в 2022 году собрали 18 тонн макулатуры и 3,6 тонны пластика. Сбор проходил не только в отделениях банка в Краснодаре, но и в офисах Армавира, Тимашевска, Новороссийска и Сочи.

Вторичная переработка отходов — это рациональный принцип утилизации мусора с возвращением в хозяйственный оборот его ценных компонентов. Так, из макулатуры можно получить не только бумагу и картон, но и салфетки, бумажные полотенца, технические ткани, линолеум, рубероид, материалы для ремонта дорог и многое другое, а переработанный пластик используют в изготовлении одежды и обуви.

- ESG-повестка является одним из центральных пунктов стратегии Сбера. Банк проводит комплекс мероприятий по снижению влияния на окружающую среду. Например, мы внедрили в офисах раздельный сбор сырья для вторичной переработки и перешли на электронный документооборот, - рассказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

В течение 2022 года Сбер был генеральным партнером одной из крупнейших экологических инициатив России - акции «Сохраним лес», которая началась в 2019-м. Сегодня проект «Сохраним лес» входит в национальный проект «Экология».

Под эгидой Сбера прошли масштабные акции в Московской, Липецкой и Нижегородской областях, Адыгее, Дагестане и других регионах России.