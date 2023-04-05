В Сочи с 17 апреля начнется планово-предупредительный ремонт котельных

В Сочи закроют котельные на плановый ремонт. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи с середины апреля начнется планово-предупредительный ремонт первых пяти городских котельных. На профилактику закроют центральный тепловой пункт «Раздольное» в Хостинском районе, а также котельные № 2, 3, 14 и 17. Потребителям на две недели приостановят подачу горячего водоснабжения.

– Основная задача – заблаговременно подготовить инженерные сети к высокому летнему сезону. Это позволит обеспечить устойчивую, безаварийную работу теплоснабжающих предприятий, увеличит энергоэффективность и снизит расход энергоресурсов, – рассказал директор департамента городского хозяйства администрации курорта Петр Северов.

Всего в Сочи действует пять единых теплоснабжающих организаций. Как только завершится текущий отопительный сезон начнется подготовка комплекса ЖКХ к зимнему периоду 2023-2024 года.