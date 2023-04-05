Жители Кореновского района смогут пройти обследования у эндокринологов в рамках акции «ПРОдиабет»

В Кореновском районе организуют акцию «ПРОдиабет». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Кореновском районе организуют акцию «ПРОдиабет». Специалисты Краевой клинической больницы №2 6 апреля проведут осмотр жителей на базе местной поликлиники.

– На Кубани зарегистрировано около 190 тысяч человек больных сахарным диабетом. Чтобы иметь возможность своевременно начать терапию важно проводить активный ранний скрининг нарушений углеводного обмена, – рассказал главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения края Валерия Являнская.

В состав врачебной бригады войдут кардиолог, хирург, невролог, эндокринолог и окулист. Также в рамках акции пройдут Школы профилактики сахарного диабета и правильного питания.