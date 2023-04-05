На Кубани с начала 2023 года произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий

Вице-губернатор Андрей Прошунин провел заседание межведомственной комиссии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала 2023 года в Краснодарском крае зафиксировали более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Вице-губернатор Андрей Прошунин провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края.

– В 2022 году в регионе удалось снизить показатели смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Но с начала 2023 года отмечаем рост аварийности с погибшими уже на 6%. Мы должны усилить мероприятия, направленные на улучшение качества дорожного покрытия и на снижение количества происшествий, – рассказал Андрей Прошунин.

Чаще всего аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения, нарушение требований сигнала светофоров и неправильный выбор дистанции. Превышение прогнозируемого числа погибших отметили в 19 муниципалитетов региона. В их числе Мостовский, Курганинский, Тбилисский, Туапсинский, Калининский, Новокубанский и Тимашевский районы.