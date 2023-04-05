В Абинском районе заработал новый спорткомплекс с плавательным бассейном

В Абинском районе открыли новый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Абинском районе открыли новый спортивно-оздоровительный комплекс. Учреждение возвели в Абинске на улице Советов. На территории двухэтажного здания общей площадью более 5 000 кв. метров расположились площадки для игр с мячом, тренажерный зал и плавательный бассейн.

– Это первый бассейн для Абинска. Его смогут посещать все жители города, а спортсмены получат базу для занятий плаванием, волейболом, а также спортивной гимнастикой, – рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Также объект оборудован для маломобильных граждан. На территории Абинского района проживают более 98 тысяч человек, более 61,5% из них регулярно занимаются спортом.