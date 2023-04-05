В Краснодаре жители более 10 улиц остались без света из-за аварии

Жители 10 улиц Краснодара остались без света.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Краснодаре из-за аварии на электросетях без света остались жители более 10 улиц. Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском городском округе.
- Без электроэнергии остались улицы:1 Мая, Российская, 40 лет Победы, Весенняя, Шпака, Памирская, Черкасская, Подольская, 21 Партсъезда и другие, - прокомментировали в ЕДДС города.
Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ. В результате вышли из строя 18 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.