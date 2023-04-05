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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 19:14

В Краснодаре жители более 10 улиц остались без света из-за аварии

Аварийное отключение произошло в Прикубанском округе
Евгения ХАЛИКОВА
Жители 10 улиц Краснодара остались без света.

Жители 10 улиц Краснодара остались без света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре из-за аварии на электросетях без света остались жители более 10 улиц. Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском городском округе.

- Без электроэнергии остались улицы:1 Мая, Российская, 40 лет Победы, Весенняя, Шпака, Памирская, Черкасская, Подольская, 21 Партсъезда и другие, - прокомментировали в ЕДДС города.

Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ. В результате вышли из строя 18 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.