В Краснодаре жители более 10 улиц остались без света из-за аварии

Жители 10 улиц Краснодара остались без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре из-за аварии на электросетях без света остались жители более 10 улиц. Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском городском округе.

- Без электроэнергии остались улицы:1 Мая, Российская, 40 лет Победы, Весенняя, Шпака, Памирская, Черкасская, Подольская, 21 Партсъезда и другие, - прокомментировали в ЕДДС города.

Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ. В результате вышли из строя 18 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.