На Кубани пьяный водитель мопеда получил травмы в аварии

Мужчина превысил скорость и не справился с управлением мотоскутера. Фото: t.me/omvd_apsheronsk

В Апшеронском районе пьяный водитель мопеда получил травмы в дорожно-транспортном происшествии, который сам же и спровоцировал. По данным районного отдела МВД 34-летний местный житель, управляя мотоскутером превысил скорость и в итоге перевернулся на дороге.

- При оформлении ДТП сотрудники ДПС выяснили, что у мужчины было права на управление скутером и отсутствовал шлем. В отношении водителя составлен административный протокол, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Апшеронскому району.

Мужчина получил многочисленные травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице, после которой его ждет административный арест сроком до двух недель и штраф в размере 30 тысяч рублей.