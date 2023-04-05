В Анапе «Королевой моря» стала 33-летняя Ося Осипова

Участницы черноморского конкурса красоты. Фото: "Анапское Черноморье"

В Анапе завершился конкурс «Королева моря-2023». Корону победительницы вручили 33-летней Осе Осиповой, сообщает «Анапское Черноморье». В финал фестиваля вышли 13 участниц в возрасте от 28 до 42 лет.

- Задача нашего конкурса – стимулировать женщин на активную работу по самосовершенствованию себя. Мы пропагандируем здоровье, спорт и семейные ценности, – рассказали организаторы мероприятия.

По условиям конкурса королевой моря должны была стать только одна конкурсантка, но жюри вручили вторую корону еще одной финалистке – Алене Халитовой.