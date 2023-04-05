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НовостиОбщество5 апреля 2023 19:48

В Анапе «Королевой моря» стала 33-летняя Ося Осипова

В финале конкурсе приняли участие 13 женщин в возрасте от 28 до 42 лет
Евгения ХАЛИКОВА
Участницы черноморского конкурса красоты. Фото: "Анапское Черноморье"

Участницы черноморского конкурса красоты. Фото: "Анапское Черноморье"

В Анапе завершился конкурс «Королева моря-2023». Корону победительницы вручили 33-летней Осе Осиповой, сообщает «Анапское Черноморье». В финал фестиваля вышли 13 участниц в возрасте от 28 до 42 лет.

- Задача нашего конкурса – стимулировать женщин на активную работу по самосовершенствованию себя. Мы пропагандируем здоровье, спорт и семейные ценности, – рассказали организаторы мероприятия.

По условиям конкурса королевой моря должны была стать только одна конкурсантка, но жюри вручили вторую корону еще одной финалистке – Алене Халитовой.