Вениамин Кондратьев открыл в Краснодаре международную выставку «UMIDS-2023»

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани открыл 25 юбилейную международную выставку «UMIDS-2023». Крупнейшее деловое событие для мебельной и деревообрабатывающей отраслей проходит в краснодарском комплексе «Экспоград Юг».

- Несмотря на санкции выставка увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом, а компании региона укрепили свои позиции. На 17% увеличился объем отгрузки продукции в мебельной отрасли. В регионе более 400 предприятий выпускают качественную мебель. Они успешно заняли нишу, освободившуюся с уходом иностранных производителей, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Международная выставка проходит в Краснодаре с 1997 года. В 2023 году в ней примут участие около 400 российских и зарубежных компаний, 75 из них - местные производители.