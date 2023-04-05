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НовостиЭкономика5 апреля 2023 20:04

Вениамин Кондратьев открыл в Краснодаре международную выставку «UMIDS-2023»

Крупнейшее деловое событие проходит с 5 по 8 апреля в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг»
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани открыл 25 юбилейную международную выставку «UMIDS-2023». Крупнейшее деловое событие для мебельной и деревообрабатывающей отраслей проходит в краснодарском комплексе «Экспоград Юг».

- Несмотря на санкции выставка увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом, а компании региона укрепили свои позиции. На 17% увеличился объем отгрузки продукции в мебельной отрасли. В регионе более 400 предприятий выпускают качественную мебель. Они успешно заняли нишу, освободившуюся с уходом иностранных производителей, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Международная выставка проходит в Краснодаре с 1997 года. В 2023 году в ней примут участие около 400 российских и зарубежных компаний, 75 из них - местные производители.