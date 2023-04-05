В Сочи к 2024 году построят многофункционального комплекса с ледовой ареной

В Сочи за два года построят масштабный спортивный комплекс. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Центральном районе Сочи возведут комплекс с ледовой ареной. Это масштабный инвестиционный проект. Спортивный объект будет частью многофункционального торгово-развлекательного комплекса площадью свыше 10 000 квадратных метров. Два из трех этажей здания займет инфраструктура спортивного объекта.

– Ледовая арена станет важным спортивным объектом для всего города. Здесь смогут тренироваться как воспитанники детско-юношеских спортшкол, так и любительские команды, – рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский

Строительство комплекса и его ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2024 года.