Летом в Сочи пройдет самый крупный форум рестораторов GASTREET

В Сочи проведут самый крупный форум рестораторов GASTREET. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи проведут самый крупный форум рестораторов GASTREET. Гастрономический фестиваль пройдет в Красной Поляне с 5 по 10 июня и соберет 5 тысяч представителей ресто-бизнеса.

- Под форум отведут верхний уровень курорта на высоте 960 метров. Он будет открыт только для участников мероприятия. В рамках форума пройдут деловые встречи, совещания и более 150 мастер-классов и лекций от ведущих экспертов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В рамках фестиваля будет открыт детский лагерь «Гастритик». Детей участников форума будут ждать квесты и экскурсии.