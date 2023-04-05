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НовостиЭкономика5 апреля 2023 20:47

Летом в Сочи пройдет самый крупный форум рестораторов GASTREET

Гастрономический фестиваль состоится в Красной Поляне с 5 по 10 июня
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи проведут самый крупный форум рестораторов GASTREET. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи проведут самый крупный форум рестораторов GASTREET. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Сочи проведут самый крупный форум рестораторов GASTREET. Гастрономический фестиваль пройдет в Красной Поляне с 5 по 10 июня и соберет 5 тысяч представителей ресто-бизнеса.

- Под форум отведут верхний уровень курорта на высоте 960 метров. Он будет открыт только для участников мероприятия. В рамках форума пройдут деловые встречи, совещания и более 150 мастер-классов и лекций от ведущих экспертов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В рамках фестиваля будет открыт детский лагерь «Гастритик». Детей участников форума будут ждать квесты и экскурсии.