Казаки Кубани передали участвующим в СВО летчикам микроавтобусы

Транспорт оборудовали дополнительными техническими средствами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Казаки Кубани передали микроавтобус участвующим в спецоперации летчикам. Транспорт оборудовали дополнительными техническими средствами. Это поможет экипажам оперативно реагировать на вылеты по боевым заданиям.

- Средства на приобретение микроавтобусов для летчиков-участников СВО были выделены из краевого бюджета. Транспорт передал департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Кубани, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С начала спецоперации время департамент передал военнослужащим 500 радиостанций, 20 автомобилей, 47 квадрокоптеров, 5000 костюмов «горка», а также шапок и пар обуви, два дизельных генератора и многое другое имущество.