Под Туапсе ночью сгорел частный дом

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Вечером в поселке Новомихайловском Туапсинского района вспыхнул пожар в частном доме. Очевидцы вызвали спасателей. Огонь тушили два часа.

- Возгорание случилось на улице Мира. Площадь пожара составила 225 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара привлекалось 16 человек от МЧС России и 4 единицы техники, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Местные жители в соцсетях сообщают, что перед пожаром они слышали взрывы, вероятно, это были газовые баллоны. При ЧП никто не пострадал. Заместитель главы Новомихайловского поселения Лев Калустов рассказал, что хозяин дома – пожилой мужчина. В настоящее время пострадавшего к себе забрал сын.