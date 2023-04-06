Игрок команды КубГУ забил первый мяч в истории студенческой футбольной лиги

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В Краснодаре стартовал девятый сезон Национальной студенческой футбольной лиги. Матчи проходят на поле Кубанского государственного университета.

- В играх участвуют футбольные команды со всей страны. Первая встреча кубанской команды прошла с Ростовом-на-Дону. В первом тайме отличился Даниил Костырин, который забил первый гол в истории турнира, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В этом году команды будут играть в новом формате турнира. Его назвали Суперлига им. Игоря Гамулы. Стоит отметить, что футбольный клуб КубГУ — самая титулованная студенческая команда России и Европы.