В Краснодаре мобилизованного осудили на 3,5 года за самовольное оставление части

Также его лишили звания «младший сержант». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре мобилизованного осудили на 3,5 года по статье “Самовольное оставление части в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта на срок продолжительностью свыше 10 суток”. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, младшего сержанта Сергея Ляха 20 октября 2022 года призвали на военную службу во время частичной мобилизации. Однако спустя месяц, 20 ноября 2022 года, мужчина решил оставить место службы и уехал в станицу Кисляковскую Краснодарского края.

Ляха задержали 1 декабря 2022 года и прикомандировали на время предварительного следствия к войсковой части в Краснодаре. Но младший сержант хотел провести новогодние праздники дома.

- 29 декабря 2022 года Сергей Лях вновь самовольно оставил место службы и убыл к месту жительства. 7 января 2023 года Лях прибыл в войсковую часть, - сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", военный суд назначил Ляху 3,5 года колонии общего режима. Также его лишили звания «младший сержант».