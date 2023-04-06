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НовостиОбщество6 апреля 2023 5:03

В станице Тбилисской 6 апреля откроют Центр единоборств «Патриот»

Об этом сообщил губернатор края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

6 апреля в станице Тбилисской открывается спортивный центр единоборств «Патриот».

- Объект настроили на площади 1,4 тыс квадратных метров. В нем разместились тренировочный и тренажерный залы. В спортивном комплексе будут проводить не только занятия, но и спортивные соревнования по дзюдо, вольной борьбе, самбо, - написал Вениамин Кондратьев.

Здание построили в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Глава региона отметил, что такие центры притяжения, способные привлечь молодежь к занятиям единоборствами, игровыми и индивидуальными видами спорта, будут в каждом районе Кубани.