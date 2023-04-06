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НовостиОбщество6 апреля 2023 5:14

Мэр Сочи поздравил с юбилеем президента Абхазии Аслана Бжания

Главе республики исполнилось 60 лет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания.

Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил с юбилеем Президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания. Главе республики исполнилось 60 лет.

- Вы вносите большой вклад в укрепление международных отношений России и Абхазии и дружбы между нашими народами. Способствуете совместному развитию туризма, экономики, культурного диалога, сохранению национальных традиций – которые очень важны для Сочи как для одного из самых многонациональных городов Краснодарского края,- написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что Абхазия активно помогала курорту во время Зимних олимпийских игр в 2014 году.

- За руководство межведомственным штабом по координации силовых структур от Республики Абхазии Вы отмечены Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина высокой наградой – Орденом Дружбы, - добавил Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи также пожелал крепкого здоровья, счастья, сил и энергии для успешного решения всех важнейших государственных задач.