Мэр Сочи поздравил с юбилеем президента Абхазии Аслана Бжания

Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил с юбилеем Президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания. Главе республики исполнилось 60 лет.

- Вы вносите большой вклад в укрепление международных отношений России и Абхазии и дружбы между нашими народами. Способствуете совместному развитию туризма, экономики, культурного диалога, сохранению национальных традиций – которые очень важны для Сочи как для одного из самых многонациональных городов Краснодарского края,- написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что Абхазия активно помогала курорту во время Зимних олимпийских игр в 2014 году.

- За руководство межведомственным штабом по координации силовых структур от Республики Абхазии Вы отмечены Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина высокой наградой – Орденом Дружбы, - добавил Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи также пожелал крепкого здоровья, счастья, сил и энергии для успешного решения всех важнейших государственных задач.