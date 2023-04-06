В Сочи перекроют дороги из-за велогонки с 26 по 30 апреля

На время проведения гонок просьба водителям заранее планировать свой маршрут.

В Сочи вновь будут проходить велогонки. Спортсмены устроят заезд с 26 по 30 апреля. Во время всероссийских соревнований перекроют участки дорог на курорта.

Так, 26 апреля велосипедисты стартуют Курорта “Лаура” Газпром. Спортсмены проедут по улице Ачипсинской и финишируют на биатлонном стадионе.

- 27 апреля гонка пройдет от 5 км трассы А-149 до развязки поселка Чвижепсе и обратно. С 10:30 до 16:00 часов движение транспорта ограничат, изменятся маршруты автобусов № 105Э, 535Э, 571, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, 28 апреля спортсмены отправятся от смотровой площадки в поселке Монастырь. Велосипедисты проедут по трассе А-149 и старому Краснополянскому шоссе. Дороги перекроют с 10:30 до 15:00.

29 апреля гонка будет проходить по трассе А-147 со стартом и финишем у храмового комплекса «Приют Святого Иоанна». Мероприятие запланировано с 10:30 до 16:00 часов.

Последний день гонки - 30 апреля. Она будет проходить по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортный проспект, Поярко, Несебрская, Москвина. Ограничение будет действовать с 10:45 до 15:45 часов.

На время проведения гонок просьба водителям заранее планировать свой маршрут.