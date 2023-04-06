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НовостиКарта Кубани6 апреля 2023 5:45

В Анапе в этом году высадят 380 га виноградников

В настоящее время на плантациях проводится весенняя подготовка
Мария ЧАЛАЯ
На виноградниках Анапы ведутся весенние работы. Фото: t.me/anapaofficial

На виноградниках Анапы ведутся весенние работы. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе в этом году высадят 380 га виноградников. Уже заложено 155 га. На данный момент на плантациях проводится весенняя подготовка.

- Фермеры и крупные виноградарские предприятия завершают обрезку виноградников. Работа уже проведена на площади 4 тысячи га. Это 83% от плана, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на сегодняшний день в Анапе выращиванием винограда занимаются 30 крестьянско-фермерских хозяйств и 23 предприятия. Кроме того, работает 7 крупных винзаводов.