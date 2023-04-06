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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 5:46

На Кубани рабочих перевозили в грузовой газели на лавочках

Водителя оштрафовали
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/omvd_apsheronsk

Фото: t.me/omvd_apsheronsk

В Апшеронском районе сотрудники ДПС остановили грузовую «Газель». Оказалось, водитель перевозил в ней пассажиров. В грузовом отсеке на лавочках разместились четыре человека.

- За рулем «Газели» находился 23-летний житель соседнего района. В грузовом отсеке находились четыре пассажира, которые возвращались домой после полевых работ, - сообщили в ОМВД по Апшеронскому району.

Инспекторы разъяснили водителю, что даже при незначительном ДТП люди получили бы серьезные травмы и могли погибнуть. Мужчине выписали штраф.