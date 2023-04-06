Поезда не будут останавливаться по техпричинам. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Ласточки» вновь перестанут делать остановку в пригородах Сочи. Это связано с техническими причинами. Остановки отменят на пунктах «Уч-Дере», «Мамедова Щель», «Спутник» следующим пригородным поездам:

С 13 апреля 2023 года отменяются стоянки на остановочных пунктах Уч-Дере, Мамедова Щель и Спутник по маршрутам:

№ 6806 Имеретинский курорт – Туапсе, отправлением со ст. Имеретинский курорт в 09.26, прибытием на ст. Туапсе в 13.07;

№ 6809 Туапсе – Имеретинский курорт, отправлением со ст. Туапсе в 14.05, прибытием на ст. Имеретинский курорт в 17.40;

№ 6810 Имеретинский курорт – Туапсе, отправлением со ст. Имеретинский курорт в 18.23, прибытием на ст. Туапсе в 22.04.

С 14 апреля 2023 года отменяется стоянка на остановочном пункте Мамедова Щель пригородному поезду:

№ 6805 Туапсе – Имеретинский курорт, отправлением со ст. Туапсе в 10.38, прибытием на ст. Имеретинский курорт в 14.07.

Просьба пассажирам заранее планировать поездку, с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов.