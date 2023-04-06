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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:09

В хуторе Крымского района отремонтировали ФАП

Его откроют в ближайшее время
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/sergeyi_les

Фото: t.me/sergeyi_les

В хуторе Новотроицком Южного сельского поселения Крымского района отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.

- В здании заменили окна и двери, системы горячего и холодного водоснабжения, установили новую отопительную систему. Кроме этого, рабочие сделали внутреннюю отделку и облицовку фасада, - сообщил глава района Сергей Лесь.

В этом году в Крымском районе запланированы ремонты ФАПов в селе Русском Молдаванского сельского поселения, хуторе Евсеевском Южного сельского поселения, хуторе Шептальском Пригородного сельского поселения. Также в станице Нижнебаканского сельского поселения будет капитально отремонтирована амбулатория.