На трассе А-147 «Джубга – Сочи» заметили водоотводные лотки

Фото: ФКУ «Черноморье»

До 1 июня все реверсивные участки движения на трассе А-147 Джубга – Сочи будут сняты. В районе поселков Вардане и Лоо дневные реверсы снимут до конца апреля. Об этом вчера заявил руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк. В рамках ремонта указанных участков уложено уже 5568 из 5804 метров прикромочных лотков. Работы за пределами проезжей части планируется закончить до конца мая.

- Главная цель выполнения работ на упомянутых участках – восстановление водоотводных лотков и ремонт дорожной одежды. Работы по захваткам длиной не более 1000 м ведутся в круглосуточном режиме. Дорожники планирует завершить их досрочно, в первом полугодии 2023 года. В настоящее время готовность объекта на сегодня составляет 70%, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Одновременно для проведения работ на двух участках введено реверсивное движение, в поселках Лоо и Вардане. Работы в ночное время здесь не проводятся ввиду того, что трасса на этих участках проходит среди плотной жилой застройки.

- Всего по проекту планируется уложить 5,8 км новых прикромочных лотков усиленной конструкции. Цементобетонные желоба с рабочей глубиной 22 см укладываются на бетонное основание в траншею вдоль обочины и закрываются сверху крышкой толщиной в 18 см с узкими отверстиями для воды. Для обслуживания лотков через каждые 20 метров смонтируют специальные смотровые решетки. Кроме того, через каждые 50 метров монтируются пескоуловители. Производитель изделий гарантирует, что лотки такой конструкции выдержат даже сверхнормативные динамические нагрузки, - добавили дорожники.

Уложенные лотки на законченных участках ремонта уже отлично себя зарекомендовали. По наблюдению специалистов, во время обильных осадков в Сочи в конце февраля текущего года они легко принимали весь объем поверхностных вод, не позволяя дождевой воде скапливаться на поверхности дороги. При этом уровень воды в самих лотках не поднимался выше трети от их глубины.

Кроме ремонта гидросооружений рабочие восстановят верхние слои дорожной одежды общей площадью более 140 тыс. кв. м, замену бортового камня, ремонт тротуаров и установку нового, оцинкованного ограждения.

К завершающему этапу укладки асфальта федеральные дорожники планируют приступить в апреле и до конца мая завершить все работы и снять реверсивные ограничения на участках.