Пожилых жителей обследуют в Красноармейском районе Кубани

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Врачи краевого клинического госпиталя для ветеранов войн 6 апреля отправятся в Красноармейский район. Медики обследуют пожилых жителей на базе местной районной больницы.

- В больнице пожилых людей осмотрят офтальмолог и невролог. Консультации получат жители самых дальних станиц и хуторов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медики краевого госпиталя провели с начала года осмотрели свыше 320 пожилых жителей Кубани. Выездные акции прошли в Кореновском, Кавказском, Усть-Лабинском и Динском районах.