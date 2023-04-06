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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:52

Пожилых жителей обследуют в Красноармейском районе Кубани

Там пройдет акция «Кубань – край долгожителей»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Врачи краевого клинического госпиталя для ветеранов войн 6 апреля отправятся в Красноармейский район. Медики обследуют пожилых жителей на базе местной районной больницы.

- В больнице пожилых людей осмотрят офтальмолог и невролог. Консультации получат жители самых дальних станиц и хуторов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медики краевого госпиталя провели с начала года осмотрели свыше 320 пожилых жителей Кубани. Выездные акции прошли в Кореновском, Кавказском, Усть-Лабинском и Динском районах.