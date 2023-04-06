В Сочи проходит заседание комитетов органов внутренних дел России и Абхазии

Фото: администрация Сочи

В Сочи на этой неделе проходит заседание комитетов органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Абхазия. В повестке – темы взаимодействия, обеспечения безопасности и поддержания общественного правопорядка.

- В год 80-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков возложили цветы к Завокзальному мемориальному комплексу. Память наших героев-соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта также отметил, что администрация делает все возможное, что в городе сберечь историческую память о Великой Победе, сохранять единство. Как удалось узнать "КП"-Кубань", в школах Сочи на постоянной основе рассказывают о Великой Отечественной войне, а также о героях в зоне СВО,