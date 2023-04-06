Житель Сочи вырубил в заповеднике краснокнижные кустарники на 6 млн рублей

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о компенсации вреда, причиненного преступлением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хостинского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по статье "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба".

По версии следствия, 3 февраля 2016 года, сочинец совместно со своим подельником (осужден в апреле 2016 года) находились на особо охраняемой территории в Кавказском заповеднике. Мужчины срубили краснокнижные кустарники для продажи.

- С целью реализации и получения материальной выгоды обвиняемые осуществили незаконный сбор растения, занесенного в Красную книгу РФ - Руксуса (иглицы Колхидской) в количестве 3,4 тысяч веток, - подтвердили информацию в пресс-службе Прокуратуры по Краснодарскому краю.

Общая сумма ущерба составила более шести миллионов рублей. Впоследствии один из участников преступления скрылся от органов следствия, его местонахождения установлено в марте 2023 года.

Прокурором уголовное дело направлено в Хостинский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о компенсации вреда, причиненного преступлением.