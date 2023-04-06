Экспертиза показала, что смерть отца хоккеиста Матвея Мичкова в Сириусе наступила из-за попадания воды в легкие

Андрея Мичкова похоронят на родине.

Озвучена возможная причина смерти отца хоккеиста сборной России Матвея Мичкова в Сириусе. По предварительной информации, проведенная экспертиза показала - смерть мужчины наступила из-за попадания воды в легкие. Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Мичков в последние минуты своей жизни находился около пруда неподалеку от своего дома. В какой-то момент ему стало плохо, он рухнул без чувств в воду. Помочь мужчине никто не смог, он погиб.

- Насильственных причин гибели не обнаружено, - говорят эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что провожать в последний путь Андрея Владиславовича будут в городе-курорте, где в последнее время он жил с семьей. Церемония прощания состоится 6 апреля. Однако похоронят отца хоккеиста на родине в городе Кунгур.