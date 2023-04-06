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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:17

Бизнесменам Белоглинского района рассказали о мерах господдержки

Встреча прошла с руководством муниципалитета
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Белоглинском районе Кубани обсудили развитие бизнеса. Предпринимателям и самозанятым рассказали о мерах государственной поддержки.

- Белоглинский район - самый малочисленный по населению в регионе. И количество субъектов малого предпринимательства здесь одно из самых невысоких – чуть больше тысячи. Бизнесменам рассказывают о мерах господдержки. Развитие бизнеса поможет повысить экономические показатели муниципалитета, - сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

Предприниматели и самозанятые могут воспользоваться широким спектром инструментов, включая консультационную, информационную и финансовую форму.