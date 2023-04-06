Жители Абхазии рассчитывались в магазинах Сочи фальшивыми деньгами

Мужчин заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Абхазии. Мужчины обвиняются в фальшивомонетчестве.

По данным следствия, жители Абхазии приехали в Сочи в период с октябрь по декабрь 2022 года. В магазинах курорта они рассчитывались фальшивыми деньгами.

- Указанная группа лиц сбыла 11 купюр номиналом пять тысяч рублей каждая в различных торговых точках города. Преступная деятельность группы была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", обвиняемых заключили под стражу, а уголовное дело направили в суд. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы. К тому же, они должны будут выплатить штраф в размере до 1 млн рублей или без такого.