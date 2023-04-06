Число вакансий для медиков и фармацевтов на Кубани увеличилось на треть

Свободные вакансии в медсфере

С начала года в Краснодарском крае было открыто около 6,5 тысяч вакансий для врачей, медсестер, фармацевтов, лаборантов, ветеринарных врачей и административных медицинских сотрудников. Это на треть больше, чем в прошлом году.

- На Кубани около 3 тысяч предложений о работе в сфере медицины и фармацевтики, большинство из них — в Краснодаре и Сочи, - сообщили в hh.ru.

Специалисты медицинской сферы в Краснодарском крае остаются одними из самых дефицитных. Средняя зарплата врачей на Кубани составляет 40–80 тысяч рублей, медсестрам платят 30–46 тысяч рублей, фармацевтам — 40–57,5 тысяч.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Кубани нужно в два раза больше специалистов, чем сейчас трудится на местах. Например, в Краснодарском крае работает 487 врачей-педиатров и 104 участковых врача-педиатра. Вакантными остаются около 400 ставок врачей-педиатров и 200 – участковых.