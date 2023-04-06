В Анапе накрыли крупную нарколабораторию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупную нарколабораторию накрыли полицейские в пригороде Анапы. Ее оборудовал 28-летний местный житель вместе с 28-летним сообщником.

- Обвиняемый купил в интернете лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков. Он синтезировал мефедрон в своем доме под городом-курортом. Полицейские изъяли более 930 граммов наркотиков, которые готовили для дальнейшего сбыта. В помещении нашли и более 230 граммов марихуаны, которые мужчина хранил для личного употребления, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что наркоторговец уговорил своего знакомого помогать ему. Они вместе перевезли оборудование и прекурсоры в нежилой дом в хуторе Воскресенском. Там сообщники собирались изготавливать мефедрон уже оптовыми партиями.

На данный момент обоим мужчинам грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения.